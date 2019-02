Forza un'auto in sosta, ladro ruba tablet e computer: un passante lo fa arrestare

Ha visto un uomo forzare un'auto e rubare tutto ciò che c'era al suo interno, non ha perso tempo è ha fatto la cosa giusta: chiamare il numero unico per le emergenze per fornire tutte le indicazione utili a chi si occupa per mestiere di bloccare ladri e malviventi. Osservando ogni mossa del malintenzionato, e riferendo con precisione tutti gli spostamenti, un comune cittadino si è trasformato in un eroe per un giorno.

Tutto è accaduto lo scorso weekend in via Aleardo Aleardi a Brescia: grazie alla tempestiva chiamata e alle informazioni fornite del passante, le pattuglie della squadra Volante intervenute sul posto hanno raggiunto in breve tempo il ladro, recuperando tutto il materiale che aveva arraffato da un'auto in sosta, dopo averla forzata. La refurtiva - un computer portatile, un tablet, un modem e altri accessori informatici- sono stati restituiti al legittimo proprietario, mentre il malvivente, un 46enne italiano, è finito in manette.