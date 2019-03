Gli svaligiano la casa, su "Subito.it" rivendono i suoi elettrodomestici rubati

I ladri gli svaligiano la casa, lui naviga in rete per comprare qualcosa di nuovo e invece si imbatte in un annuncio che gli propone l'acquisto dei suoi elettrodomestici appena rubati. È accaduto a un uomo residente a Brescia: la sua abitazione era stata presa di mira lo scorso 26 febbraio. Un colpo davvero duro: i malviventi se ne erano andati via con un bottino di ben 10 mila ero.

Poi l'incredibile colpo di fortuna. Digerite rabbia e amarezza, la vittima del furto si era subito mossa per rimpiazzare, senza spendere una fortuna, quanto gli era stato sottratto: per lo più elettrodomestici e utensili da lavoro. Nella marea di annunci presenti sul web, si è imbattuto in uno che non poteva non attirare la sua attenzione: è bastato un rapido sguardo alla merce (usata) proposta sul sito 'Subito.it', per capire che si trattava della refurtiva dei ladri entrati in casa sua.

L'uomo si è quindi rivolto ai carabinieri della stazione di Sant'Eustacchio, che hanno cominciato le verifiche. In poco tempo i militari hanno individuato il garage dove era custodita la merce e pure l'uomo che ne era in possesso: un 30enne serbo. Accompagnato in caserma per le opportune verifiche, non ha saputo spiegare la presenza delle merce ed è stato denunciato in stato di libertà per il reato di ricettazione. Mentre la vittima del furto non solo ha riconosciuto gli elettrodomestici e gli utensili, ma ha pure consegnato le ricevute d’acquisto, motivo per il quale sono stati subito restituiti.