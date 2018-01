Raffica di furti in un palazzo del centro: in due ore ripuliti tre appartamenti

Organizzati, meticolosi e veloci: a tal punto da intrufolarsi in un palazzo di lusso del centro storico di Brescia senza dare nell'occhio e ripulire, in sole due ore, ben tre appartamenti. Una vera e propria banda di professionisti del mestiere, quella arrestata dalla polizia di stato al termine di un'indagine lampo, condotta dalla squadra mobile di Brescia e da quella di Vercelli.

In manette sono finiti tre dei quatto componenti: sono tutti stranieri e con precedenti specifici alle spalle. Si tratta di un 40enne russo (G.N. le iniziali), che avrebbe dovuto già trovarsi in carcere per scontare una pena di 7 anni di reclusione per resistenza a pubblico ufficiale, e di due cittadini della Repubblica Ceca di 33 e 40 anni (V.L e P.R. le iniziali) .

La polizia si è messa sulle tracce della banda, specializzata nei furti d'appartamento, dopo il colpo grosso messo a segno in un palazzo di lusso di Corso Palestro, a Brescia. Tutto è accaduto nel tardo pomeriggio di sabato 20 gennaio: seguendo un modus operandi ben consolidato, mentre il 40enne russo faceva da 'palo', gli altri complici si sono intrufolati nel palazzo, approfittando del via vai dei condomini.