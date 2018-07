Serrande abbassate: dopo 70 anni chiude lo storico fruttivendolo

70 anni di vita del negozio, 53 di conduzione da parte di Giovanni: martedì per l'ortofrutta Danesi di via Sant'Eustacchio a Brescia si abbasserà per sempre le serranda. Il titolare, Giovanni, e la moglie Maddalena, dopo una vita di fatica - ma anche di soddisfazioni - sono pronti per la pensione, la notizia è riportata sull'edizione odierna del quotidiano Bresciaoggi.

«Appena tornati dal viaggio di nozze abbiamo aperto, rilevando l'attività dal resto della famiglia poiché - racconta Giovanni sul Bresciaoggi - il negozio esiste dal 1948, aperto da mio padre; noi 9 figli, abbiamo tutti dato una mano dietro al bancone, ma alla fine sono stato io a raccogliere il testimone e a proseguire il cammino per ben 53 anni».

Chi conosce il negozio sa che non si tratta di un semplice fruttivendolo. La frutta e la verdura che si trovano non sono al pari di quelle che si comprano al supermercato, bensì sono prodotti di qualità, freschi, scelti con cura al mercato ortofrutticolo di Brescia e - una volta la settimana - di Milano, dove il titolare Giovanni seleziona di persona i fornitori e i prodotti migliori.

Celebre per la bellezza dell'arredamento - firmato addirittura dalla falegnameria Rivadossi di Nave - ma anche per la varietà della scelta, il negozio è meta di tanti affezionati clienti che apprezzano la frutta esotica, i frutti più genuini ma anche la celebre "misticanza" della signora Maddalena: «La vera misticanza non è quella delle buste del supermercato ma un misto che, oltre all'insalatina e alla valeriana, deve includere rucola, erba cipollina, cerfoglio ma soprattutto il crescione di acqua e non di terra». Buona pensione.