Terrificante rapina al Freccia Rossa: ragazzino minacciato con una pistola da due coetanei

Un normalissimo pomeriggio al centro commerciale si è trasformato in vero e proprio incubo per un 16enne di Calcinato: minacciato con una pistola, è poi stato derubato da due coetanei. La terrificante rapina nei giorni scorsi, al'interno del Freccia Rossa di Brescia. La vittima, che per fortuna non ha rimediato ferite, ha poi denunciato tutto ai carabinieri del suo paese, che hanno avviato le indagini e identificato uno dei due giovanissimi rapinatori (hanno solo 15 e 17 anni).

La denuncia

Lunghissimi minuti di puro terrore per l'adolescente, finito nel mirino dei malintenzionati coetanei per gli abiti griffati che indossava. Stando al racconto della vittima, un gruppo di adolescenti l'aveva avvicinato mentre passeggiava nei corridoi del centro commerciale. Due di loro l'avevano poi costretto a seguirli in un posto appartato. Per spaventare il 16enne, e convincerlo a seguirli, uno dei due aveva alzato la maglia e mostrato il calcio di una pistola che spuntava dai pantaloni. Lontano dagli occhi elettronici e da quelli della sorveglianza, si erano poi fatti consegnare il giubbotto e la cintura firmata che il 16enne indossava, oltre allo smartphone e a 15 euro in contanti.

Le indagini

Grazie alla minuziosa descrizione fornita dalla vittima, i carabinieri di Calcinato e i colleghi della stazione di San Faustino hanno rintracciato in breve tempo uno dei due responsabili. Si tratta di un ragazzino di origine straniera, già finito nei guai in passato per reati simili e già sottoposto anche a misura cautelare. Ad incastrarlo il particolare tatuaggio che ha sulla mano: è stato denunciato per il reato di rapina aggravata. Le indagini proseguono: i militari stanno raccogliendo ulteriori elementi per poter identificare il complice.