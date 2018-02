Sorpreso a rubare in un negozio di sport, colpisce al volto il vigilante

Beccato in flagrante da un addetto alla sicurezza, ha reagito colpendolo al volto. Si è dato alla fuga, ma è stato raggiunto dai carabinieri e per lui sono scattate le manette per furto aggravato.

È successo giovedì pomeriggio al centro commerciale Freccia Rossa, in città. Il ladro è entrato in azione in un negozio di articoli sportivi: eludendo il sistema antitaccheggio, ha fatto man bassa di vestiti e articoli sportivi, per un valore totale di 150 euro.

È stato scoperto dal personale di sorveglianza e ha reagito: ha colpito al volto un vigilante, tentando pure di strappandogli l’auricolare. È comunque scattata la chiamata al 112 e in pochi attimi sul posto si è precipita una pattuglia del Radiomobile di Brescia.

I militari hanno bloccato e arrestato il ladro: dopo aver trascorso la notte in camera di sicurezza, è stato processato per direttissima. Per l'uomo, un 40enne tunisino non in regola con il permesso di soggiorno, si sono aperte le porte del carcere.