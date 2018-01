Addio al benzinaio Flavio Lussignoli: “Eri una persona meravigliosa”

Una persona meravigliosa, sempre con il sorriso: è così che Flavio Lussignoli viene ricordato dalle tante persone che hanno riempito di messaggi la sua bacheca Facebook e gremito la chiesa della Stochetta, dove giovedì pomeriggio si sono svolti i funerali. Si è spento a soli 52 anni, stroncato in pochissimi mesi da una terribile malattia.

Lo conoscevano in molti: da anni gestiva un distributore di benzina, con autolavaggio, in via Valcamonica ed era ormai diventato un punto di riferimento per centinaia di automobilisti. "Un uomo buono e generoso", così lo dipingono gli amici e i clienti della stazione di servizio.