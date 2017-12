Pessimo risveglio dopo il raid notturno: finestrini rotti e furti in 7 auto

BRESCIA. Bruttissimo risveglio per alcuni residenti di contrada del Cavalletto, tra via Vittorio Emanuele II e via Moretto. Ignoti hanno infatti rotto i finestrini di sei auto parcheggiate a lato della carreggiata, colpendone poi un’altra poco distante in Tresanda del Sale, nei pressi di corso Martiri della Libertà.

I veicoli sono stati oggetto di piccoli furti, ma il danno più grande sono proprio i vetri rotti. Il proprietario di un veicolo ha pubblicato sui social un video che documenta l’indesiderato regalo di Natale: “E non è la prima volta che accade”.