Spruzza spray urticante per rubare una collanina: arrestato ragazzo

Gli agenti della Questura di Brescia, in servizio di Ordine Pubblico alla festa di Radio Onda d’Urto, hanno arrestato un 24enne Moldavo. Il giovane, dopo aver spruzzato spray urticante in faccia ad un ragazzo, accecandolo momentaneamente, gli ha strappato la collanina d’oro dal collo.

I poliziotti, attirati dalle urla proveniente nella zona adiacente all’ingresso, insieme ad una volante giunta in aiuto, si sono messi subito alla ricerca del malfattore, riconoscendolo immediatamente grazie alle descrizioni fornite.

Una volta fermato, lo straniero, con ancora tra le mani lo spray urticante, non ha opposto resistenza e su richiesta degli agenti ha svuotato le tasche.

Gli agenti hanno così rinvenuto la collanina appena sottratta alla vittima. Inoltre, sono stati trovati anche circa 9 grammi di marijuana.