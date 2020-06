Musica a tutto volume, alcol a fiumi e rissa: festa in casa interrotta dalla Polizia

Festa in casa dopo il lungo lockdown. Nulla di male, se non fosse che il party privato ha impedito al quartiere di dormire sonni tranquilli. La musica a tutto volume e gli schiamazzi provenienti dall'abitazione, situata in via Amba D'Oro a Brescia, hanno infastidito e parecchio il vicinato. E immancabilmente è scattata la chiamata al 112.

Una festa davvero movimentata, quella andata in scena tra giovedì e venerdì, oltre che accompagnata da fiumi di birra e cocktail. Gli agenti della Polizia di Stato, intervenuti per riportare la calma, si sono infatti trovati a dover sedare una rissa scoppiata tra due partecipanti.

Non solo. Come riporta il quotidiano Bresciaoggi, uno dei due contendenti ha perso ancora di più la testa alla vista dei poliziotti e si sarebbe pure scagliato contro uno di loro. Per lui la nottata si è conclusa con l'arresto.

Portato in Questura, dove è stato identificato, è poi comparso davanti al giudice: l'arresto è stato convalidato, ma il giovane -incensurato - è stato rimesso in libertà in attesa del processo.