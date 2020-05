"Meglio in carcere che con mia madre!", evade dai domiciliari e si consegna alla polizia

Brescia. Non sopportava più di vivere in casa con la madre, nonostante fosse colpito dalla misura restrittiva degli arresti domiciliari; così ha pensato di lasciare l'abitazione e raggiungere gli agenti, per farsi portare in carcere.

Protagonista della (quantomeno) curiosa vicenda, un 48enne bresciano. Stanco dei continui litigi con la madre, ha infranto volontariamente gli domiciliari raggiungendo una Volante della Questura, consegnandosi ai poliziotti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Gli agenti, increduli, non hanno potuto fare altro che constatare l'avvenuto reato, facendo così scattare le manette. L'arresto è stato poi confermato nel processo per Direttissima avvenuto nella giornata di lunedì.