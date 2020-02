Scoperta maxi evasione: 22 arresti, fatture false per mezzo miliardo di euro

Gli inquirenti l'hanno chiamata operazione “Evasione continua”, e già rende bene l'idea: da poche ore sono in corso di esecuzione le misure di custodia cautelare per 22 soggetti accusati a vario titolo di associazione per delinquere aggravata, finalizzata alla frode fiscale. Le indagini sono coordinate dalla Procura di Brescia, e affidate alla Guardia di Finanza in collaborazione con lo Scico di Roma, il Servizio centrale investigativo criminalità organizzata.

Ulteriori dettagli saranno resi noti nelle prossime ore. Ma in provincia di Brescia sarebbe stato scoperto e smantellato un vero e proprio “laboratorio” per l'evasione fiscale continuativa. In pochi mesi sarebbero state prodotto false fatture per circa mezzo miliardo di euro, con proventi illeciti nell'ordine di 80 milioni.

I soldi sarebbero stati poi riciclati all'estero: dunque si indaga sul peso anche internazionale della vicenda. Come detto, sono 22 le persone per cui è stata emessa ordinanza di custodia cautelare, nella forma dell'arresto, al carcere o ai domiciliari. Sarebbero invece almeno un centinaio gli indagati. Si stimano sequestri patrimoniali per milioni di euro.