Meglio l'ospedale che il rimpatrio, si ferisce apposta per evitare l'espulsione

L'uomo, un 32enne tunisino, ha tentato di procurarsi ferite per evitare l'imminente partenza per il suo Paese di origine: soccorso e accompagnato in ospedale, durante il ricovero avrebbe nuovamente provato a compiere atti di autolesionismo