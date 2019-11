Sorpreso mentre ruba l'incasso dell'edicola, un'altra negoziante sventa il colpo

Si era allontanata pochi secondi dall'edicola, che gestisce da 44 anni, e il malvivente ne ha approfittato per entrare in azione e mettere le mani sui guadagni della signora Elisabetta Fracassi, titolare dell'attività di Corsetto Sant'Agata.

La scena però non è passata inosservata: un'altra negoziante della zona ha visto l'uomo intrufolarsi nel chiosco ed è intervenuta per bloccarlo. La donna, che lavora alla forneria 'Con la scrocchia' non è riuscita a bloccare il ladro: è fuggito, ma nella concitazione ha perso gran parte del bottino.

Decisivo l'intervento di una passante

Un'altra donna che ha assistito alla scena ha estratto lo smartphone ed è riuscita a scattare una foto al malvivente. Una mossa astuta, che ha permesso alla Polizia Locale di incastrare il ladro: un 60enne italiano ben conosciuto proprio per i piccoli furti già commessi. Nei suoi confronti è scattata una denuncia.

Non è la prima volta che l'edicola di Elisabetta Fracassi viene presa di mira dai ladri: nel gennaio del 2018 un 34enne aveva messo le mani sulla casa, e poi minacciato l'anziana edicolante che lo aveva sorpreso e cercato di fermarlo.