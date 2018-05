Allarme stabilità sulla facciata del Duomo: zona transennata, intervengono i pompieri

L'allarme è stato lanciato da un passante durante la Notte Bianca della Mille Miglia. L'uomo, acuto osservatore, avrebbe notato l'asta di una delle statue che dominano la facciata del Duomo muoversi, oscillare. A preoccupare, in particolare, la stabilità dell'asta metallica tenuta tra le mani della statua di San Giacomo.

Dopo la segnalazione, l'area sottostante è stata immediatamente transennata, per evitare ogni rischio durante l'affollatissima manifestazione (migliaia di persone hanno gremito le strade e le piazze del centro). Domenica mattina, sul tetto della cattedrale cittadina, sono saliti i Vigili del Fuoco di Brescia.

Un intervento non facile: impossibile raggiungere la sommità del Duomo con un'autoscala, gli specialisti del Saf (Speleo-alpino-fluviale) hanno dovuto accedere al tetto da un abbaino e poi affrontare la pendenza.Una volta raggiunta la statua, i Vigili del Fuoco hanno scattato numerose fotografie per documentare lo stato di salute e la stabilità del manufatto.

Tutti gli scatti sono poi stati consegnati ai tecnici del Comune, che dovranno decidere come procedere. Non si escludono altri sopralluoghi: per scattare altre immagini potrebbero intervenire i droni della Polizia Locale di Brescia. Per il momento l'area sottostante alla statua di San Giacomo rimase transennata, almeno finchè non verrà accertato con chiarezza lo stato di conservazione.