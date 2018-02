Avrebbe dovuto essere in carcere, la polizia lo sorprende a spacciare cocaina

Si era creato numerosi alia per eludere i controlli e soprattutto un ordine di carcerazione emesso nel 2014. Il provvedimento non lo ha spinto a cambiare vita, tutt'altro. È stato sorpreso venerdì notte mentre si aggirava con atteggiamento sospetto in via Valsaviore.

Fermato da un equipaggio della Squadra Volante del Commissariato Carmine, l'uomo era sprovvisto di un documento d'identità: agli agenti ha però mostrato una carta di soggiorno rilasciata in Portogallo, poi risultata essere falsa.

È quindi stato accompagnato in Questura per essere identificato e perquisito: addosso aveva 24 'palline' di cocaina, per un peso totale di circa 17 grammi e 300€ in contanti. Ulteriori accertamenti hanno permesso di risalire alla reale identità dell'uomo: un 36enne senegalese sul quale pendeva un ordine di carcerazione. Per lui sono nuovamente scattate le manette per detenzione e spaccio di droga.