Cade con la carrozzina in un fossato, disabile muore annegato

Nel tardo pomeriggio di sabato, via Nikolajewka a Brescia è stata il teatro di una terribile tragedia. Verso le 19.20, un disabile di 50 anni - ospite della vicina Fondazione - sarebbe caduto in un fossato con la sua carrozzina elettrica, mentre stava attraversando un piccolo ponte.

Ancora non è chiaro se il 50enne abbia perso il controllo a causa di un improvviso malore. Nel punto in cui è caduto l'acqua non è molto alta, ma per lui non c'è stato nulla da fare, nonostante l'intervento di un'ambulanza, un'auto medica e una squadra dei vigili del fuoco.

Per raccogliere rilievi e testimonianze sono intervenuti i carabinieri di Brescia, che ora indagano sull'accaduto.