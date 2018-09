Piovono calcinacci da un palazzo del centro: paura e traffico nel caos

Momenti di paura venerdì mattina in via Dei Mille: poco prima delle 12 alcuni calcinacci e pure l'anta in legno di una finestra sono piovuti sul marciapiede, nelle vicinanze dell'attraversamento pedonale di piazza Garibaldi.

Gonfio di infiltrazioni e usurato dal tempo, da un edificio, alquanto fatiscente, si sono staccati pesanti calcinacci che fortunatamente non hanno ferito nessuna delle persone di passaggio sul marciapiede o in uscita dalle attività - un ristorante e un bar - che si trovano al piano terra dello stabile.

Immediato l'intervento dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza la zona. L'area è comunque stata transennata dalla polizia locale. Non pochi i disagi per il traffico, andato letteralmente in tilt durante l'intervento dei pompieri.