Brescia, sfilata Croce Bianca del 3 novembre: le modifiche viabilità

BRESCIA. Sabato 3 novembre, in occasione della Sfilata della Croce Bianca, saranno adottate alcune modifiche della viabilità nella zona interessata dalla manifestazione.

Dalle 14 alle 17 sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati di via X Giornate, nel tratto tra via IV Novembre e corso Zanardelli (area riservata ai taxi compresa), e su entrambi i lati di via IV Novembre, nel tratto tra via Verdi e piazza del Mercato, con sosta consentita ai taxi.

Dalle 16 sarà aperto il varco di via Moretto verso via Gramsci e, durante il passaggio della sfilata, saranno chiuse al traffico via X Giornate, via IV Novembre, via Gramsci, via Moretto, via San Martino della Battaglia, via Mazzini, via Trieste, via A. Mario, piazza Tebaldo Brusato, via Musei, via Solone Reccagni, piazza Martiri di Belfiore, via Mazzini, corso Magenta, vicolo dell’Ortaglia, via Spalti San Marco, via Vittorio Emanuele II, corso Martiri della Libertà, via fratelli Porcellaga, via Dante, via Cairoli, via dei Mille, corso Garibaldi, via Pace, contrada delle Bassiche, via delle Grazie, contrada del Carmine, via Marsala, via S. Pellico e via Pile.