Aggredita e rapinata fuori da un locale del centro: paura per una donna

Rapinata e strattonata fuori da un bar del centro storico. È accaduto sabato notte a una donna di 39 anni, mentre stava percorrendo via Cavour. Stando a una prima ricostruzione, la vittima era appena uscita da un locale, dove aveva trascorso la serata in compagnia di amici, quando all'improvviso le si è avvicinato un malvivente.

La donna non si sarebbe nemmeno accorta della presenza del rapinatore, almeno finchè non ha allungato le mani sulla borsetta strappandola con forza. Una questione di secondi: una volta ottenuto ciò che voleva, il malvivente è fuggito a gambe levate.

La chiamata al 112 è scattata pochi minuti dopo mezzanotte e mezza: sul posto si sono precipitate un'ambulanza e una pattuglia dei Carabinieri di Brescia. Tantissima paura, ma solo lievi conseguenze fisiche per la 39enne, che è stata soccorsa in codice verde. I militari hanno raccolto la testimonianza della vittima e avviato le indagini per individuare il rapinatore.