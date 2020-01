Alcol alla guida, controlli fuori dai locali cittadini: ritirate 7 patenti

Un lungo di weekend di controlli, anche per la Polizia Stradale. Nel fine settimana appena trascorso gli agenti dei distaccamenti di Desenzano, Iseo e Chiari si sono appostati fuori dai principali locali notturni, controllando in tutto 100 auto e 120 persone.

Il bilancio è di sole sette patenti ritirate, tutte a conducenti di sesso maschile e per il medesimo motivo: sono risultati positivi all'etilometro. Il tasso alcolemico di nessuno di loro era però così elevato da fare scattare la denuncia per guida in stato di ebbrezza o il ritiro della carta di circolazione.

I controlli si sono svolti nella notte tra venerdì e sabato e in quella tra sabato e domenica e si ripeteranno il prossimo weekend.