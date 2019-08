Precipita per 100 metri dalla Concarena, morto giovane alpinista

Poco dopo le 7 di stamattina, lunedì 19 agosto, il Soccorso Alpino ha ricevuto una richiesta d'aiuto per una terribile caduta sulla Concarena, nella media Valcamonica.

Tre alpinisti stavano salendo per andare all’attacco della via Cassin. Uno di loro è scivolato sul terreno bagnato ed è precipitato per un centinaio di metri.

Sul posto anche l’elisoccorso di Brescia, a supporto altre squadre della V Delegazione Bresciana del Cnsas. Il recupero è avvenuto dopo lo sbarco con il verricello dall'elicottero: purtroppo, per l'alpinista (R.V. le iniziali, 38enne di Cantù) non c'era già più nulla da fare e i medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso.