E' una notte alcolica: via vai di ambulanze, 4 ubriachi collassano in strada

E' stata una notte un po' troppo alcolica, quella appena trascorsa a Brescia città, con ben 4 ambulanze costrette a uscire per soccorrere altrettante persone collassate a causa dell'alcol.

La "maratona" è iniziata poco dopo il tramonto, alle 18.10, in pieno centro, per soccorrere un avvinazzato in Corso Mameli. Alle 21.45, invece, è stato il turno della stazione, dove i medici hanno soccorso un 45enne prima di portarlo al Città di Brescia. Passano tre quarti d'ora, e la nuova richiesta di aiuto arriva da Via Crocifissa di Rosa: stavolta il protagonista è un 43enne, anche lui portato al Città di Brescia. Infine, in piena notte, un 31enne è collassato in via Inganni a poca distanza dal negozio Primo Udito; erano le 3.40, all'arrivo dei medici il giovane si è ripreso e non è stato necessario il trasporto in ospedale.

Nessuna della 4 persone soccorse per intossicazione etilica si trova in gravi condizioni. Resta la spesa, e non da poco, a carico della collettività a causa di qualche stupida bevuta di troppo.