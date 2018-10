Esplosione nella notte: salta il bancomat, paura nel quartiere

Un boato impressionante che ha svegliato i residenti, alcuni dei quali temevano si trattasse addirittura di un terremoto. Un altro colpo a uno sportello bancomat è stato messo a segno nella notte tra venerdì e sabato. Questa volta è stata colpita la città, in particolare il Villaggio Sereno.

La filiale presa di mira è quella della Banca Agricola Mantovana, del gruppo Monte dei Paschi di Siena. Un lavoro pulito: un gran botto e la fuga immediata, senza lasciare tracce. L'esplosione è avvenuta nel cuore della notte, ed ha svegliato molti residenti. Come spesso accade, il colpo è stato messo a segno nel momento di massima capienza dei distributori, carichi di contante per i prelievi del fine settimana. Al momento non si conosce l'ammontare del colpo.