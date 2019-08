Minore gioca alle slot e beve alcolici, bar chiuso e maxi multa di 6mila euro

Quando gli agenti della Locale sono entrati nel bar, c'era un 17enne che giocava alle slot machine e, come se non bastasse, stava anche sorseggiando una bevanda alcolica.

E' successo in un locale di via Dalmazia a Brescia. Subito sono scattate le sanzioni amministrative (una multa di oltre 6mila euro), ma il titolare non ha dovuto aspettare poi molto prima di vedere arrivare - giusto il tempo di poche ore - anche gli agenti della divisione di polizia commerciale, con in mano la notifica della chiusura del locale per 15 giorni. Le macchinette, invece, resteranno sigillate per 30 giorni.