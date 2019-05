Ubriaco, se la prende prima con due avvocati, poi con i carabinieri

Dal lago s'è spostato in città per la movida del centro nella serata di giovedì. Un bicchiere, due, tre, e la capacità di giudicare lucidamente la situazione è stata solo un ricordo. Un giovane 33enne di Desenzano, incensurato, ha passato una notte in camera di sicurezza in seguito ai disordini causati nella notte tra giovedì e venerdì.

Dopo aver bevuto più del dovuto, attorno alle 23:30 il 33enne ha importunato un gruppetto di quattro persone, tra le quali due erano noti avvocati del foro di Brescia. Nella discussione animata che ne è seguita, ad uno dei legati è caduto il telefono, ed è iniziata una vera e propria colluttazione. Quando il giovane ha iniziato a prendersela anche con altri testimoni, è arrivata una pattuglia dei carabinieri.

Nonostante il tentativo di fuga, il 33enne è stato raggiunto e infine bloccato a fatica, dopo una nuova colluttazione questa volta con due militari. Tutti e tre sono finiti in ospedale per farsi medicare. Comparso davanti al giudice la mattina successiva, il giovane ha patteggiato una condanna di quattro mesi (con pena sospesa).