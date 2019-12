Arrestati tre giovani, vendevano fiumi di cocaina: affari per oltre 150mila euro

Trasportavano considerevoli carichi di cocaina, circa mezzo chilo alla volta: per questo sono finiti nel mirino dei carabinieri di Breno che li hanno seguiti, fermati ed arrestati. Nei guai sono finiti un 26enne albanese di casa a Cazzago San Martino e una giovane coppia - composta da un 37enne albanese e una 25enne bielorussa residenti in città, ma solo per i due uomini si son aperte le porte del carcere.

L'operazione è scattata nei giorni scorsi ed ha portato al sequestro di 1 chilo e mezzo di cocaina, il cui valore è di circa 150 mila euro, oltre a 25 mila euro in contanti, trovati a Cazzago San Martino, nell’abitazione che il 26enne divideva con i genitori.

Ed è proprio da quest’ultimo che è partita l’attività investigativa dei carabinieri del radiomobile. Il giovane albanese era solito effettuare consegne di droga a Darfo Boario Terme e in altri comuni della basse Valcamonica. È stato bloccato mentre rientrava a casa, alla guida della sua auto. All’interno del cruscotto i militari hanno scovato un panetto da mezzo chilogrammo di polvere bianca. Poi il blitz in casa dei genitori: nell’armadio della camera da letto della madre e del padre del ragazzo erano custoditi i contanti.

Studiando i contatti del 26enne i militari hanno poi identificato la coppia. I due sono stati intercettati a Brescia, mentre viaggiavano a bordo di una Ford Focus. Nel bagagliaio dell’utilitaria è stato trovato un sacchetto con mezzo chilo di cocaina. Altri 500 grammi sono stati scovati all’interno della loro abitazione, situata poco distante dal luogo in cui erano stati fermati.