Mal conservata in auto, sequestrati 30 chili di carne destinata a un ristorante

La volante della Questura di Brescia, durante il controllo di un’autocon due persone a bordo, ha scovato circa 30 kg di carne trasportati in modo non idoneo. La merce era destinata alla ristorazione di un locale nel Comune di Roncadelle.

A seguito dell’intervento del veterinario dell’Ats di Brescia, che ha riscontrato la destinazione della carbe alla pubblica vendita in virtù della presenza delle relative bolle di acquisto, la Volante ha proceduto al sequestro della stessa, mentre il trasportatore è stato sanzionato per reati in materia di sicurezza alimentare.