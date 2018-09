Rissa in città: venti contusi, quattro gli arresti

Il quartiere del Carmine trasformato in campo di battaglia dove si sono affrontate due opposte fazioni. È accaduto nella notte, il bilancio è in continuo aggiornamento così come gli esiti dell'indagine immediatamente aperta dalla Questura.

A scontrarsi sono stati due gruppi composti da decine di persone, da una parte un gruppo di estrema destra - skinhead che sarebbero presenze fisse allo stadio, nella Curva Nord del Brescia - dall'altra persone legate alla mondo antagonista cittadino.

In totale i contusi sono una ventina. I primi arresti sono arrivati in mattinata: quattro persone tra i 25 e i 35 anni sono state fermate dalla Polizia. Le indagini sono tutt'ora in corso.