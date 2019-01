Capodanno ad alto tasso alcolico nel Bresciano: una quindicina di ricoveri

Per le ambulanze del 118, e pure per le forze dell'ordine, è stato un Capodanno di super lavoro. Dalla città al Garda, passando per la Bassa sono state decine le chiamate per malori dovuti, come puntualmente hanno appurato i medici, a stati di ubriachezza più o meno elevati.

Malesseri che il più delle volte si sono risolti con un breve ricovero al pronto soccorso degli ospedali della città e della provincia -senza quindi eccessive conseguenze - ma che hanno dimostrato una volta di più come per giovani e giovanissimi lo sballo alcolico sia una tappa obbligata delle feste.

L'età media delle persone soccorse si aggira intorno ai 18 anni, ma sono tanti - stando ai dati dell'azienda regionale emergenza urgenza - gli episodi che hanno visti coinvolti minorenni. Il caso più grave si è verificato a Ghedi, nei pressi di una nota discoteca di via Montichiari. Le ambulanze sono intervenute per soccorrere un 15enne che ha accusato un grave malore probabilmente dovuto all'assunzione di sostanze stupefacenti. La chiamata è scattata poco dopo 00.30: il ragazzino è stato trasportato d'urgenza all'ospedale di Manerbio, dov'è stato ricoverato in codice rosso.

Tantissimi gli interventi sul Garda. A Desenzano un ragazzo di 23 anni, una giovane di 20, due ragazzini di 15 anni e un 17enne hanno esagerato con i brindisi, rendendo necessario l'intervento dei sanitari del 118. Poco prima delle due di notte, due ambulanze sono state inviate a Muscoline per prestare soccorso a tre ragazzine di 15,16 e 17 anni: anche per loro lievi malori dovuti all'assunzione di bevande alcoliche.