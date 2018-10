Pianti e guaiti, vicino al cassonetto ci sono 4 cuccioli di cane abbandonati

Lasciati in un cartone, accanto a un cassonetto dello sporco del quartiere Pendolina a Brescia: ad accorgersi dei quattro cuccioli di cane è stato un residente della zona. Attirato dai guaiti, è arrivato al bidone di via ragazzi del '99.

Poi la chiamata alla polizia locale, che è accorsa sul posto e si è presa cura dei cuccioli, trovati nel primo pomeriggio di martedì: per fortuna stanno tutti bene e non avrebbero nemmeno patito il freddo, perché erano avvolti in una coperta.

Ora i quattro cuccioli, tutti meticci, si trovano al canile Sos Rifugio di Via Girelli, struttura convenzionata con il comune di Brescia che accoglie i cani randagi e abbandonati: aspettano di trovare una famiglia che si occupi amorevolmente di loro.