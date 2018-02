Campi da calcetto e da basket, bar e 2 aree fitness: è il nuovo Campo Marte

Un netto colpo di spugna al degrado. Campo Marte, polmone verde del centro cittadino, si prepara a rifarsi quasi completamente il look per diventare la palestra all’aperto di Brescia. Il progetto esecutivo per la riqualificazione delle aree sportive del parco è stato approvato dalla Loggia: fra poche settimane aprirà il cantiere per la realizzazione di un campo da calcetto in resina sintetica, uno da basket e ben due zone per il fitness.

I nuovi campi da gioco prenderanno il posto di quelli già esistenti (uno da basket e due da tennis), ma da tempo dismessi e fortemente degradati, che verranno quindi demoliti. Tra le due aree una zona di sosta, dotata di panchine. Verrà creato anche un passaggio pedonale per consentire l’ingresso da via Campo Marte.

Nell’area che si affaccia su via Foscolo verranno invece realizzate due zone fitness destinate alla ginnastica all’aperto. Una pensata per gli studenti del liceo Calini, che fjrequentano il parco durante l’orario di lezione, e per gli atleti più giovani; l’altra cucita su misura per gli anziani del quartiere. Entrambe le zone saranno dotate di apposite attrezzature sportive.

Sia i campi, sia l’area fitness saranno collegati all’edificio storico del parco, anche quello oggetto di totale ristrutturazione: ospiterà gli spogliatoi e un bar. Il progetto esecutivo per il rifacimento della palazzina non è ancora stato approvato, i lavori partiranno prima dell'estate. Il costo totale del progetto di ristrutturazione dei campi da gioco e di realizzazione delle aree dedicate al fitness, alla realizzazione del quale ha partecipato attivamente il consiglio di quartiere di Sant’Eustacchio, è di 384mila euro.