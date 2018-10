Camion sbanda e si ribalta sul cavalcavia, traffico in tilt

Brutto incidente mercoledì mattina, poco prima delle 10.30, sul viadotto della bretella che fa da collegamento tra la 45bis e lo svincolo di Brescia Est.



Per cause ancora in corso d'accertamento, un camion si è ribaltato sul fianco sinistro. Sul posto sono state inviate due ambulanze e un'automedica in codice rosso, assieme a una squadra dei vigili del fuoco e a una pattuglia della Stradale. Ancora non è dato sapere se ci siano feriti gravi. Si registrano lunghe code e rallentamenti in tutta la zona.