Un incubo che diventa realtà: cede la grata, precipita per quattro metri nel vuoto

Per molti si tratta di una vera e propria fobia, ed evidentemente chi ne soffre non ha tutti i torti. Intorno all'ora di pranzo, nella giornata di ieri, una donna è precipitata nel vuoto per quattro metri dopo che la grata sulla quale stava camminando ha ceduto all'improvviso. Fortunatamente la donna sta bene, e si è procurata solo lievi ferite.

L'incidente è avvenuto lungo i portici tra via Don Sturzo e via Benedetto Croce, nei pressi della filiale della Banca popolare di Sondrio, a Brescia. La donna, dell'età di circa 30 anni, era appena uscita dalla Camera di Commercio quando, camminando sopra una grata larga circa 80 centimetri, è precipitata nel vuoto.

È stata lei stessa a chiamare aiuto, attirando verso di sé alcuni passanti che già avevano visto in diretta l'incidente. Estratta a fatica dai Vigili del Fuoco, la donna è stata portata all'ospedale Civile per accertamenti.

