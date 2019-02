Ritrovato cadavere in una zona abbandonata: si indaga

Qualcuno ha lanciato l'allarme per la presenza di un corpo steso a terra. Purtroppo non si trattava di un ferito, né di una persona colta da malore, ma di un cadavere. Il ritrovamento è avvenuto in una zona abbandonata di via Nullo, una traversa di via Milano, non distante dal Cimitero Vantiniano e dalla Caffaro.

La chiamata al 112 è arrivata intorno alle 9:15. Sul posto, assieme all'ambulanza, sono arrivati un’automedica e una pattuglia della Polizia. Per i soccorritori non c'è stato nulla da fare se non constatare la morte di una donna, dell'età di 54 anni, e chiamare la Scientifica.

Secondo le prime informazioni emerse, la donna deceduta potrebbe essere una vecchia conoscenza delle forze dell'ordine, alle prese in passato con problemi di tossicodipendenza. Da valutare se ci siano segni di violenza sul cadavere. La Polizia indaga.