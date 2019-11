Malore al volante, poi lo schianto contro un'auto: è in condizioni disperate

Un uomo di 72 anni è stato ricoverato in gravissime condizioni alla Poliambulanza, a seguito dell'incidente che l'ha visto coinvolto poco dopo le 20 di sabato, all'incrocio tra via Serenissima e via Buffalora a Brescia.

Stando a quanto ricostruito finora, pare che il 72enne si sia accasciato sul volante della sua Suzuki Jimny a causa di un improvviso malore. L'auto, fuori controllo, è andata poi a sbattere contro un'utilitaria con a bordo tre ragazzi, che si stavano recando a una festa di compleanno. Nessuno di loro pare abbia riportato lesioni gravi, solo il 19enne alla guida è stato portato in codice giallo al Civile.

Nello schianto è rimasta coinvolta anche una Renault Mégane ferma la semaforo (illeso il conducente), centrata dalla vettura del 72enne ormai fuori controllo, che ha poi terminato la sua corsa contro un marciapiede.