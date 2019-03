Bombola rischia di esplodere in casa: sul posto i vigili del fuoco

Tanta paura per i proprietari di un'abitazione al primo piano di una palazzina in via degli Artigiani a Brescia, dove, nel pomeriggio di giovedì, ha preso fuoco una bombola di gpl da 15 litri collegata a una stufa interna.

Dopo essere riusciti a farla rotolare sul balcone, hanno immediatamente chiamato il 112, mentre dalla bombola continuava ad uscire una lingua di fuoco. I pompieri hanno dapprima raffreddato la bombola con un getto d'acqua, in modo da poter procedere alla chiusura della valvola.

Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita. Ad avere le peggio sono stati gli infissi dell'appartamento: poca cosa, comunque, visto il pericolo passato dai due proprietari.