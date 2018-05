Bicimia, ora le biciclette sono anche elettriche

Pedalare in città sarà ancora più facile, e meno faticoso: arrivano le biciclette elettriche anche per il servizio "Bicimia". L'annuncio è arrivato da Comune e Gruppo Brescia Mobilità, una notizia certo felice per gli oltre 22mila abbonati al servizio.

L'autonomia delle nuove biciclette sarà di 70 chilometri, i mezzi sono dotati di una batteria al litio da 36 volt e di un motore “brushless” da 250 watt. Le nuove bici sono collocate in cinque postazioni, appositamente rinnovate per accoglierle: Stazione FS, San Faustino, corso Zanardelli, via Branze e piazzale Arnaldo. Le postazioni dei mezzi elettrici saranno riconoscibili dal colore verde al posto del classico bianco-arancione.

Come fare per utilizzarle? Non serve alcuna specifica precauzione: tutti gli abbonati potranno tranquillamente scegliere i nuovi mezzi al posto dei tradizionali. Qui sotto un comodo avviso con tutte le istruzioni.

