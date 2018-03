Migliaia di ragazze in visibilio: assalto al centro commerciale per Benji & Fede

Code di centinaia di metri e più di un'ora d'attesa, per qualche manciata di secondi da trascorrere accanto ai propri 'idoli' e poterli abbracciare. Migliaia di ragazzine hanno preso d'assalto il centro commerciale Freccia Rossa di Brescia per accaparrarsi una foto, un autografo e, soprattutto, avvinghiarsi per pochi secondi a Benji & Fede.

Le fan più accanite della coppia di cantanti modenesi si sono messe in fila già di buona mattina, saltando le lezioni. Zaino in spalle, al suono della campanella scolastica avevano già raggiunto la scalinata esterna del Freccia Rossa per essere le prime ad abbracciare il duo, approdato al centro commerciale attorno alle 15.

Per loro l'ormai consueto bagno di folla: per quasi tre ore hanno siglato autografi e posato per i selfie poi pubblicati sulla pagina Facebook del centro commerciale. Ad accoglierli le hit del loro ultimo album "Siamo solo Noise", cantate a squarciagola dalla miriade di ragazzine, cori e i fiumi di lacrime che hanno bagnato le guance di quasi tutte le presenti.