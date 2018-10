Violenza sessuale al parco su una ragazzina, pizzaiolo nei guai

La polizia lo aveva arrestato in flagranza, mentre stava molestando una ragazzina di 13 anni. A finire in manette, con l'accusa di violenza sessuale su minore, un pensionato 66enne di nazionalità albanese residente a Brescia. L'uomo andrà alla sbarra entro la fine di novembre.

I fatti risalgono allo scorso giugno, quando il 66enne, in Riviera per fare la stagione come pizzaiolo, avrebbe molestato una 13enne in un parco di Bellaria. La scena dell'approccio era stata vista da un albergatore che, dopo aver urlato alla vittima di scappare, aveva dato l'allarme facendo accorrere una pattuglia della polizia di Stato. Anche il presunto orco, che a Brescia faceva il volontario per aiutare i ragazzini ad attraversare la strada, aveva tentato la fuga ma era stato bloccato dagli agenti che lo avevano arrestato.

La ragazzina, sentita poi dagli inquirenti, era sotto shock e aveva raccontato di come da un'innocente chiacchierata sulla panchina gli argomenti si erano fatti sempre più spinti fino a quando il 66enne aveva cercato di palpeggiarla. Durante l'interrogatorio di garanzia, il presunto maniaco aveva spiegato di aver toccato la 13enne solo su una gamba e che non aveva nessuna intenzione di farle del male.