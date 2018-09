Precipita per 6 metri sotto gli occhi dei colleghi: operaio in gravi condizioni

Infortunio sul lavoro giovedì mattina in un'azienda di via Padova, a Brescia. Un operaio è caduto dal cestello del carrello elevatore sul quale stava lavorando. Dopo le prime cure sul posto, il ricovero d'urgenza al Civile di Brescia.

Tutto è accaduto attorno alle 9.30 all'interno della Baratti, ditta specializzata nella produzione di macchine utensili. La vittima dell'infortunio è un operaio di un'azienda esterna, incaricata di svolgere alcuni lavori nello stabilimento.

L'uomo sarebbe precipitato da un'altezza di 6 metri e al termine della rovinosa caduta avrebbe perso conoscenza: è ricoverato in condizioni critiche al Civile, ma non sembra essere in pericolo di vita. La dinamica di quanto accaduto è al vaglio dei carabinieri di Brescia, sul posto per i rilievi di rito.