E’ stata disposta dal questore di Brescia la chiusura del Bar Sport di Via Milano 100/b. Il provvedimento scaturisce dagli esiti dei numerosi controlli effettuati dalle forze di polizia.

Lo scorso 1 febbraio, gli agenti hanno accertato come due pusher avessero eletto il locale a base logistica per lo spaccio. Alla luce di ciò, il questore ha disposto la sospensione dell’attività per 6 giorni a partire dal 9 febbraio.