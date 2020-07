Bar troppo affollato e niente mascherine: bar chiuso dalla polizia

La Prefettura ha chiuso per dieci giorni un bar gestito da cinesi in piazzale Cesare Battisti. Il provvedimento è stato deciso a seguito dei controlli effettuati da una pattuglia della Locale.



Negli spazi interni, gli agenti hanno trovato clienti ammassati senza rispettare la distanza di sicurezza anti-contagio. Non solo: molti di loro erano anche sprovvisti di mascherina. Dopo la multa e la segnalazione inoltrata dai vigili, è stata quindi decisa la sospensione della licenza ai titolari.

