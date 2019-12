Spaccio di cocaina tra i tavolini: bar bresciano chiuso dalla Questura

In città continuano incessanti i controlli da parte della Polizia di Stato, finalizzati alla repressione dello spaccio di stupefacenti. In collaborazione con il Reparto Volanti, il Questore di Brescia ha disposto e notificato la sospensione per 30 giorni dell’attività del bar "La Matica" in via Via Chiusure a Brescia.

Gli accertamenti degli agenti hanno consentito di verificare come il locale fosse un luogo d'incontro tra spacciatori e clienti, rappresentando - scrive la Questura - "un pericolo concreto ed attuale per la collettività, in quella particolare zona".

Durante l'ultimo controllo, i poliziotti hanno proceduto all’arresto in flagranza di reato di un pregiudicato nordafricano, che a seguito della perquisizione è stato trovato in possesso di una dozzina di dosi di cocaina.