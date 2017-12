Droga e spacciatori tra i tavolini, chiuso il Bar Fontana di Brescia

E’ stata disposta dal questore la chiusura del Bar “Fontana”, in Piazza Repubblica a Brescia. Il provvedimento scaturisce dagli esiti dei numerosi controlli effettuati dalle forze di polizia.

Lo scorso 15 dicembre, gli agenti hanno identificato tre avventori nigeriani, di cui uno è risultato irregolare sul territorio nazionale, e pertanto oggetto di immediato provvedimento d’espulsione. Un altro è stato sanzionato amministrativamente, in quanto in possesso di droga per uso personale. L’ultimo, a seguito di perquisizione sul posto e poi domiciliare, è stato indagato in stato di libertà per possesso di 20 grammi di droga.



Il bar è risultato essere un abituale ritrovo di pregiudicati in materia di stupefacenti, mentre il titolare non si è mai adoperato per garantire le condizioni minime di legalità nella gestione del proprio locale. Il questore ha quindi disposto la sospensione dell’attività per 20 giorni a partire dal 20 dicembre.