Droga tra i tavolini, la Questura chiude un bar bresciano

BRESCIA. Nella mattina di domenica, è stata disposta dal Questore la chiusura del Bar “Coccinella” di Via Corfù.

Il provvedimento scaturisce dagli esiti dei numerosi controlli effettuati dalle forze di polizia. Lo scorso 4 gennaio, gli agenti di una Volante hanno proceduto all’identificazione di sei clienti, in quanto in possesso di 22 grammi di hashish, ed un altro avventore destinatario di un divieto di dimora in città.



Alla luce di ciò e delle precedenti sospensioni, e accertato che il bar è risultato essere abituale ritrovo di pregiudicati in materia di stupefacenti, è stata disposta la sospensione dell’attività dal 5 gennaio per un periodo di 20 giorni: “Il titolare, inoltre - fanno sapere dalla Questura - non si è adoperato per garantire le condizioni minime di legalità nella gestione del proprio locale”.