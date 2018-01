Caffè, brioche e droga tra i tavolini: chiuso il Bar Camozzi di Brescia

Il personale della Divisione P.A.S.I. ha effettuato la chiusura del “Bar Camozzi”, in Via Camozzi a Brescia, su disposizione del questore Vincenzo Ciarambino.

La misura si è resa necessaria per la continua presenza nel bar di spacciatori e tossicodipendenti. Nonostante le numerose sollecitazioni, inoltre, il titolare "non si è mai adoperato per garantire condizioni minime di legalità nel proprio locale", che, adesso, dovrà restare chiuso per un periodo di 20 giorni.