Auto imbottite di cocaina: il video

I carabinieri delle compagnie di Breno e Clusone (Bg) hanno smantellato un’organizzazione criminale, costituita principalmente da cittadini albanesi, dedita all’importazione, al traffico internazionale e allo spaccio di ingenti quantitativi di cocaina. In tutto sono finite in manette 18 persone e sono stati sequestrati 11 chili di cocaina (800 mila euro il valore sul mercato), 1 chilo di marijuana e circa 50mila euro in contanti. Durante le indagini i carabinieri hanno monitorato la compravendita e il traffico di altri 20 chili di cocaina, per un valore complessivo di 2,5 milioni di euro.