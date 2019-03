La mamma è fuori città, il papà va al lavoro: bimbo di 2 anni lasciato solo in casa

Aveva fretta di andare al lavoro, tanto che non ha atteso il rientro della compagna ed è uscito di casa, lasciando da solo il figlio di soli due anni. Poi, forse in preda a un rimorso, ha chiamato la polizia: una conversazione breve per denunciare la moglie per avere abbandonato il piccolo. Durante la telefonata, partita alle 6,30 di lunedì mattina, gli agenti della sala operativa della Questura hanno capito che in realtà il piccolo era stato affidato al padre e che in quel momento era solo in casa.

Immediatamente le Volanti della Questura hanno raggiunto l'abitazione in città dove si trovava il piccolo: la porta di casa era socchiusa, il bimbo era nel suo lettino, in lacrime. Sul posto è poi intervenuto anche il personale del 118, che ha accompagnato il piccolo al Civile per una visita di controllo.



Proprio in ospedale, i poliziotti hanno scoperto che non era il primo ricovero: era già stato in cura, sia nel marzo che nell’ottobre del 2017, prima per un trauma cranico poi per le ferite inferte da un pitbull di proprietà dei genitori. Il bambino è rimasto sotto osservazione per le successive 24 ore, al termine delle quali il pm per i minori avrebbe provveduto ad affidare il minore a chi di dovere.

Il padre è stato raggiunto dai poliziotti, ai quali ha riferito di non aver potuto aspettare il rientro della moglie, che si trovava fuori Brescia, e di aver lasciato solo il figlioletto per raggiungere il luogo di lavoro. L’uomo, di origine dominicana, è stato quindi indagato per abbandono di minori.