Urla disperate dal finestrino, soccorsa una bimba lasciata sola in auto

BRESCIA. Agenti della Questura liberi dal servizio hanno soccorso in via Lamarmora una bambina romena di 4 anni, lasciata in auto da un’amica della madre, una 24enne a cui la piccola era stata affidata.

I poliziotti sono stati attirati dalle urla disperate della bimba. L’auto si trovava sotto il sole con i finestrini abbassati, ma più che dal caldo sembrava terrorizzata per essere stata lasciata sola nell’abitacolo.

Dopo averla presa in braccio, gli agenti l’hanno portata all’ombra cercando di tranquillizzarla. Poco dopo è arrivata anche la 24enne, deferita in stato di libertà per abbandono di minore.